L’incroyable fausse joie d’un joueur de Qarabağ

Le vent de l’année.

Quelques minutes après l’ouverture du score de Qarabağ face à Leverkusen par l’intermédiaire d’Abdellah Zoubir, Elvin Cafarquliyev a vécu un grand moment de solitude ce jeudi soir, lors des 8es de finale retour de la Ligue Europa. Alors qu’il pensait que l’arbitre de la rencontre allait annuler son carton jaune, pour avoir agrippé Jeremie Frimpong qui filait seul au but, ce dernier, après avoir consulté la VAR est bien revenu sur sa première décision, ce qui immédiatement rendu heureux l’arrière azerbaïdjanais au point qu’il veuille « checker » l’arbitre, mais l’homme en noir, de marbre, a finalement sorti un carton rouge.

When you want to high five the referee for canceling the yellow card, but he pulls out a red one 😄 pic.twitter.com/rZcYbJlFb8

— Football Laughs (@FootballLaughss) March 14, 2024