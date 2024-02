Pronostic Braga Qarabag : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue Europa

Braga, qualifié sans briller

Victorieux de leur barrage de C1 face au Panathinaikos, Braga a retrouvé des phases de groupes qu’il n’avait plus disputé depuis 10 ans. Tombés dans un des groupes comportant le champion d’Italie napolitain et l’éternel Real Madrid, les Portugais peuvent remercier l’Union Berlin auteurs d’une saison catastrophique, seule formation contre lesquels ils ont pris des points (4). C’est donc sans réels repères que Braga retrouve les barrages d’Europa League, avec le malheureux souvenir des trois derniers 16es de finale disputés de 2018 à 2021, qui les avait vu sortir de la compétition. En championnat, les Rouge et Blanc peinent à enchaîner les résultats positifs. 4es, ils restent d’ailleurs sur une grosse déconvenue subie face au Sporting Portugal (5-0), après avoir pourtant assuré 3 matchs sans revers. L’objectif des Portugais sera de se rassurer avant le déplacement délicat en Azerbaïdjan. Pour ce faire, les vainqueurs de la Coupe de la Ligue compteront notamment sur le retour du serial-buteur Banza (14 pions en chamionnat) de retour de la CAN, comme sur la présence du milieu très courtisé Al Musrati (4 buts cette saison).

Pour sa part, Qarabag a montré un visage plus qu’intéressant sur la phase de poule de Ligue Europa. Outre la présence de l’impressionnante formation du Bayer Leverkusen ne leur laissant aucune chance sur les deux confrontations, les Azéris ont assuré 3 victoires et un match nul, envoyant Molde en Conférence League et les Suédois de Häcken à la 4ème place avec 0 points. Irrésistibles sur la scène nationale, les Azéris mènent la dance comme chaque année depuis 10 ans. Sans réelle concurrence, ils comptent 17 points d’avance sur leur premier poursuivant, Sumgayit. Attention cependant à la série délicate engrangée, avec deux contre-performances, avec une défaite en match retour de Coupe nationale, puis un match nul le week-end dernier subi face Sabah Baku (3-3). A l’extérieur cette saison en C3, Qarabag connaît un bilan mitigé, avec une défaite subie à Leverkusen (5-1), un nul contre Molde (2-2) et une courte victoire face à Hacken (0-1). Ce rendez-vous ne sera pas des plus faciles, mais le principal enjeu sera de conserver les chances de qualifications au match retour. Braga devrait s’imposer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

