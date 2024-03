C3 : Leverkusen bat Qarabağ sur le gong, Liverpool en démonstration et la Roma se qualifie en perdant

Leverkusen, qui avait arraché le match nul au bout du temps additionnel la semaine dernière face à Qarabağ (2-2), a encore une fois eu énormément de mal, mais a de nouveau été brillant dans le money time pour s’en sortir (3-2). À la 58e minute, Abdellah Zoubir catapulte le ballon au fond des filets d’une tête rageuse. Dans la foulée, l’arrière azerbaïdjanais Elvin Cafarquliyev est expulsé pour avoir annihilé une action de but (63e). Malgré ce rouge, Qarabağ continue de pousser et parvient à doubler la mise grâce à l’intenable Juninho (67e), déjà buteur à l’aller. Jeremie Frimpong réduit ensuite l’écart d’une belle reprise de volée (72e). Alors que tout semble indiquer que le Werkself va subir sa première défaite de la saison, après 36 rencontres, Patrik Schick, déjà héros du match aller, égalise (90e+2) avant d’offrir la victoire aux siens de la tête dans les ultimes secondes de la rencontre (90e+6). Imbattables.

Leverkusen were losing 4-3 on aggregate going into added time… ⚽—Schick (90+3') ⚽—Schick (90+7') 😱😱😱 pic.twitter.com/ZAZ2ZwAYno — B/R Football (@brfootball) March 14, 2024

Large vainqueur du match aller en Tchéquie (6-1), Liverpool n’a pas été tendre non plus avec le Sparta Prague au match retour. Les hommes de Jürgen Klopp ont infligé un sévère 6-1 à leur adversaire ce jeudi lors du 8e de finale retour de la Ligue Europa. En moins de 14 minutes, les Reds, portés par un fabuleux Mohamed Salah, plient la rencontre grâce à des réalisations de Darwin Núñez (7e), Bobby Clark (8e), Salah (10e) et Cody Gakpo (14e). Après cette avalanche de buts, le Sparta réagit grâce à Veljko Birmančević, mais le mal est fait. Liverpool va continuer son opération destruction avec deux nouveaux pions signés Dominik Szoboszlai (48e) et de nouveau l’international néerlandais Gakpo (55e). Rideau. Dans les deux autres rencontres, l’Atalanta s’est qualifié aux dépens du Sporting (2-1). Pourtant menés, à la suite d’un pion de Pedro Gonçalves (33e), les hommes de Gasperini ont réagi d’abord grâce à Ademola Lookman (46e) puis ont pris les commandes de la partie grâce à Gianluca Scamacca (59e) avant de faire le dos rond. Après sa démonstration du match aller (4-0), la Roma a subi une défaite sur la plus petite des marges sur la pelouse de Brighton (1-0). Sans conséquence. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa aura lieu vendredi à 13h.

Liverpool 6-1 Sparta Prague

Buts : Núñez (7e), Clark (8e), Salah (10e), Cody Gakpo (14e, 55e), Szoboszlai (48e) pour les Reds // Birmančević (42e) pour Prague

Leverkusen 3-2 Qarabağ

Buts : Frimpong (72e) et Schick (90e+3, 90e+7) pour le Werkself // Zoubir (58e), Juninho (67e) pour les Atlılar

Expulsion : Cafarquliyev (63e)

Atalanta 2-1 Sporting Portugal

Buts : Lookman (46e), Scamacca (59e) pour l’Atalanta // Gonçalves (33e) pour le Sporting

Brighton 1-0 AS Roma

But : Welbeck (37e)

