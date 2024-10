Leverkusen et Dortmund flanchent, le Bayern se frotte les mains

Leverkusen 2-2 Holstein Kiel

Buts : Boniface (4e) & Hofmann (8e) pour Leverkusen // Geschwill (45e+5) & Arp (69e) pour Kiel

Du gâchis.

Leverkusen a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras, ce samedi contre Kiel (2-2). Après six journées, Leverkusen n’affiche que trois victoires et pointe à la cinquième place.

Le champion d’Allemagne a vite marqué son territoire grâce à Victor Boniface, du gauche (1-0, 4e), et Jonas Hofmann, du droit (2-0, 8e). Max Geschwill a néanmoins inscrit le but de l’espoir avant la mi-temps (2-1, 45e+5). La lanterne rouge a même réussi à égaliser à la suite de l’intervention maladroite de Jeremie Frimpong, Jann-Fiete Arp transformant son penalty avec autorité (2-2, 69e). Bousculé, les locaux ont échappé au pire lorsque Lukáš Hrádecký a claqué la tête de Benedikt Pichler au-dessus de sa cage (73e). Le constat reste malgré tout amer pour les hommes de Xabi Alonso, accrochés par une équipe qui n’avait pris qu’un seul point jusque-là.

Les Brestois vont encore se régaler le 23 octobre.

Union Berlin 2-1 Dortmund

Buts : Vogt (26e S.P.) & Vertessen (45e) pour l’Union // Ryerson (62e) pour le Borussia

Pas un pour rattraper l’autre.

Comme Leverkusen, le Borussia Dortmund a raté une belle opportunité de se replacer, en tombant à Berlin (2-1). L’addition est salée pour le BvB, désormais septième : deux places perdues au classement et potentiellement six points de retard sur le Bayern, leader.

L’Union a logiquement fait la course en tête dans cette rencontre. Nico Schlotterbeck s’est fait surprendre par Benedict Hollerbach et a concédé un penalty : Kevin Vogt ne s’est pas dérobé et a mis fin à dix ans sans but (1-0, 26e). Yorbe Vertessen a profité d’un ballon mal dégagé pour enfoncer le clou d’une reprise pleine de spontanéité (2-0, 45e). Julian Ryerson a fait trembler son ancien club en réduisant l’écart (2-1, 62e), mais Dortmund n’est jamais parvenu à égaliser.

Tout le monde s’est concerté pour offrir un premier titre à Harry Kane, c’est ça ?

