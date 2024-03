Leverkusen arrache un nul miraculeux à Qarabağ, la Roma et Liverpool s’amusent

Sparta Prague 1-5 Liverpool

Buts : Bradley (csc, 46e) pour le Sparta // Mac Allister (7e) et Núñez (25e, 45+3e), Diaz (53e) et Szoboszlai (90e+5) pour les Reds

À moins de trois jours de son duel au sommet face à Manchester City en Premier League, Liverpool s’est baladé face au Sparta Prague (1-5). D’entrée de jeu, les Reds obtiennent un pénalty pour une faute grossière sur Alexis Mac Allister. Le champion du monde argentin s’est fait justice lui-même et a mis les siens sur orbite en prenant à contre-pied le portier adverse (0-1, 7e). Darwin Núñez permet ensuite à Liverpool de faire le break : trouvé par Harvey Elliott, l’Uruguayen contrôle, se réaxe, puis inscrit un magnifique but, en plaçant un enroulé du pied droit sous la barre transversale (0-2, 25e). Tout sauf rassasié, l’attaquant pense mettre fin à tout suspense juste avant la mi-temps en claquant reprise de volée à l’entrée de la surface adverse (0-3, 45+3e). Si Conor Bradley relance le Sparta avec un but contre son camp au retour des vestiaires (1-3, 46e), Luis Diaz, servi par le remuant Elliott, remet directement son équipe dans le droit chemin (1-4, 53e). En toute fin de rencontre, Dominik Szoboszlai réalise un beau slalom avant de conclure d’une belle frappe croisée (1-5, 90+4e). Rideau.

AS Roma 4-0 Brighton

Dans une bonne dynamique (une seule défaite lors de ses 10 dernières rencontres), l’AS Roma a pris une vraie option pour la qualification en écrasant Brighton au Stadio Olimpico (4-0). Après avoir tremblés suite au poteau de Simon Adingra (7e), les hommes de Daniel De Rossi se sont rapidement mis à l’abri grâce à Paulo Dybala. Parfaitement lancé en profondeur par Leandro Paredes, l’Argentin dribble avec une facilité déconcertante Jason Steele avant de pousser le ballon dans les cages vides (1-0, 13e). Romelu Lukaku profite ensuite d’une belle boulette du capitaine adverse Lewis Dunk pour donner un petit matelas aux Giallorossi (2-0, 43e). C’est ensuite au tour de Gianluca Mancini de participer au festival d’une belle reprise glissée sur un centre de l’éternel Stephan El Shaarawy (3-0, 64e) avant que Bryan Cristante ne mette le coup de grâce en marquant d’une tête plongeante, sur une nouvelle offrande d’El Shaarawy (4-0 , 68e).

Qarabağ 2-2 Bayer Leverkusen

Buts : Benzia (26e) et Juninho (45+2e) pour les Atlılar // Wirtz (70e) et Schick (90+2e) pour le Werkself

Invaincu depuis le début de la saison, Leverkusen, auteur d’une prestation bien terne, s’est miraculeusement sorti du piège tendu par Qarabağ (2-2). Mis sous pression d’entrée, les Allemands se font surprendre par le club azerbaïdjanais suite à une erreur défensive de Jonathan Tah. Après avoir gagné son duel, Juninho déboule sur son côté avec de trouver Yassine Benzia, qui ne se fait pas prier pour crucifier Matej Kovar en frappant fort plein axe (1-0, 26e). Le cauchemar des hommes de Xabi Alonso ne s’arrête pas là. Mis en orbite par Leandro Andrade, Juninho remporte son face-à-face avec le portier adverse d’un petit piquet subtil (2-0, 45+2e). Florian Wirtz, lui, profite d’une belle erreur adverse pour redonner de l’espoir aux siens, grâce à un magnifique lob (2-1, 70e). Alors que les hommes de Xabi Alonso pensaient concéder leur premier revers cette saison, l’entrant Patrik Schick, trouvé par un centre millimétré de Robert Andrich, délivre le Werkself de la tête en toute fin de rencontre (2-2, 90+2e). Définitivement imbattables.