Liverpool décimé mais sans pitié face à Luton

Liverpool 4-1 Luton Town

Buts : Van Dijk (56e), Gakpo (58e), Diaz (71e) et Elliott (90e) pour les Reds // Ogbene (12e) pour les Hatters

Liverpool suit le rythme !

Piégés lors du match aller, les Reds ont bien cru revivre un scénario similaire face à Luton ce mercredi, à l’occasion d’un match avancé de la 26e journée de Premier League. Face au promu, Liverpool a en effet concédé l’ouverture du score après seulement 13 minutes de jeu, lorsqu’un bel arrêt de Caoimhin Kelleher après une frappe de Tahith Chong, est revenue sur la tête de Chiedozie Ogbene (0-1, 12e). Privés de sept ou huit titulaires potentiels, parmi lesquels Mohamed Salah, les hommes de Jürgen Klopp se sont fait quelques frayeurs, mais on surtout manqué d’efficacité, à l’image d’un Luis Diaz longtemps en échec (4e, 32e, 51e).

Marking his 100th appearance with a wonderful strike 💎 pic.twitter.com/l2fiuMBQt7 — Liverpool FC (@LFC) February 21, 2024

Mais Liverpool n’est pas leader de Premier League pour rien. Après un début de seconde période du même acabit, c’est le capitaine Virgil Van Dijk qui a sonné la révolte d’une très jolie tête sur corner (1-1, 56e). Dans la foulée, Alexis Mac Allister a signé sa deuxième passe décisive de la soirée pour Cody Gakpo (2-1, 58e). Alors que les occasions s’enchaînaient sur le but de Luton, Diaz a mis fin à sa soirée compliquée en inscrivant finalement un but, après une récupération haute d’Andy Robertson et un dribble pour éliminer son vis-à-vis (3-1, 71e). A l’orée du temps additionnel, et pour sa centième avec le maillot des Reds, à 20 ans, Harvey Elliott s’est offert un but d’une énorme frappe (4-1, 90e), pour clôturer une soirée presque parfaite pour les siens. Le jeune Jayden Danns, 18 ans, a même pu disputer ses premières minutes avec les pros, alors que Klopp a assuré le show avec les supporters à l’issue du match, et que son équipe prend provisoirement 4 points d’avance sur City et 5 sur Arsenal.

Victoire 4-1 avec une équipe B voire C, Liverpool a une bonne tête de champion !

