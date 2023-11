Liverpool tombe dans le piège tendu par Luton et fait match nul

Luton Town 1-1 Liverpool

Buts : Chong (80e) pour Luton Town // Diaz (90e+5) pour Liverpool

Hatters trick.

Luton Town a joué un bien mauvais tour à Liverpool, passé tout proche de la défaite à Kenilworth Road ce dimanche (1-1). Les Reds ont logiquement dominé la partie, mais sans jamais réussir à faire la course en tête. Darwin Núñez a pourtant tout tenté, l’Uruguayen butant à trois reprises sur Thomas Kaminski (5e, 16e, 72e). Il a aussi placé un coup de tête hors du cadre (24e), et a surtout envoyé le ballon au-dessus alors que le but était grand ouvert (70e). Pour une fois, Liverpool n’a pas pu compter sur Mohamed Salah pour se sortir du piège. À l’image d’une demi-volée du Pharaon sur un deuxième ballon, partie dans la tribune (21e).

TAHITH CHONG MET LE FEU LE STADE ! 🔥 Luton ouvre le score face à Liverpool au terme d'un contre éclair mené par Barkley et d'un centre d'Issa Kaboré, l'exploit est proche ! ⚡️#LUTLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/S5rWpmyC8u — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2023

Kaminski a poursuivi son show en s’opposant à Diogo Jota au sol (33e) et à la frappe de Ryan Gravenberch (79e), pour le plus grand bonheur de Kenilworth Road. Le public a bien failli basculer dans la folie devant la chevauchée de Chiedozie Ogbene, à l’issue de laquelle Carlton Morris s’est heurté à Alisson (65e). Ce n’était que partie remise puisqu’un quart d’heure plus tard, alors que Liverpool poussait, les Hatters ont poignardé leur adversaire en contre par Tahith Chong à la réception d’un centre d’Issa Kaboré (1-0, 80e). Sorti du banc, Luis Díaz a évité le pire aux Reds en égalisant de la tête sur une galette d’Harvey Elliott (1-1, 90e+5). Le promu sort tout de même de la zone rouge grâce à ce deuxième point de la saison à domicile pendant que Liverpool profite du revers d’Arsenal pour s’installer sur le podium, mais compte désormais trois longueurs de retard sur Manchester City.

Les feux sont orange, avant d’aller chez les Violets.

Luton Town (3-5-2) : Kaminski – Osho, Lockyer, Mengi – Kaboré, Barkley, Nakamba, Townsend (Chong, 61e), Doughty – Morris (Adebayo, 76e), Ogbene (Brown, 80e). Entraîneur : Rob Edwards.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Gomez (Tsimikas, 67e) – Mac Allister, Szoboszlai (Elliott, 67e), Gravenberch (Diaz, 83e) – Jota (Gakpo, 67e), Salah, Núñez. Entraîneur : Jürgen Klopp.

