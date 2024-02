Pronostic Liverpool Luton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool fait le taf face à Luton

Liverpool dispute ce match de la 26e journée en milieu de semaine puisqu’il affronte Chelsea en finale de la Carabao Cup le week-end prochain. Le week-end dernier, les Reds ont réalisé une très belle prestation à Brentford (1-4) avec des attaquants en verve puisque les Nunez, Salah, Gakpo se sont illustrés, en plus du champion du monde Mac Allister. Cependant, cette belle performance a été ternie par les blessures de Curtis Jones, de Diogo Jota ou celle de Darwin Nunez. L’Uruguayen semble avoir été sorti par précaution tandis que les 2 autres éléments semblent plus durement touchés. Ces absences s’ajoutent à celles des Thiago Alcantara, Matip, Alisson, Szoboszlai ou Trent Alexander-Arnold. Avec l’enchainement des matchs, Jurgen Klopp espère pouvoir récupérer ses forces vives lors des prochaines semaines. Au rayon des bonnes nouvelles, Salah a brillé pour son retour avec un but et une passe décisive. Dernièrement, Liverpool avait subi sa seconde défaite de la saison face à Arsenal (3-1) après celle enregistrée à Tottenham. A Anfield, les Reds se montrent très solides avec 10 succès et 2 nuls (Arsenal et Manchester United). Déterminé à s’imposer avant sa finale de Carabao Cup, Liverpool se méfie tout de même de Luton, contre lequel les Reds avaient perdu des points à l’aller.

De son côté, Luton a intégré l’élite anglaise l’été dernier en s’imposant lors des barrages à Wembley. Depuis, les Hatters luttent pour leur maintien. Combatifs, les partenaires d’Andros Townsend sont actuellement à la 17e place (avant le match d’Everton). Le week-end dernier, Luton s’est incliné à domicile face à Manchester United (1-2) mais a montré qu’il posait régulièrement des difficultés aux grosses équipes. Lors de cette rencontre, les Haters sont restés dans le match car les Red Devils ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste avec plusieurs ratés immanquables. Paradoxalement, Luton est dans de bonnes dispositions en déplacement avec un succès à Sheffield et des nuls face à Burnley et surtout à Newcastle (4-4) au terme d’un match fou. Cela fait tout de même 2 défaites consécutives pour Luton aussi battu par la lanterne rouge Sheffield récemment (1-3). Dans son Anfield, Liverpool ne devrait pas manquer ce rendez-vous pour faire le nécessaire et prendre les 3 points pour conserver sa place en tête du championnat.

