Luis Díaz et Juan Fernando Quintero poussent la chansonnette pour l’hymne colombien de la Copa América

La prochaine Copa América démarre le 20 juin prochain, et avant les choses sérieuses, les Colombiens Luis Díaz et Juan Fernando Quintero ont dévoilé un nouveau talent inattendu. Conviés par leur ami d’enfance et compositeur colombien Ryan Castro, les deux joueurs ont gentiment poussé la chansonnette sur le titre El ritmo que nos une (Le rythme qui nous unit, NDLR), qui n’est autre que l’hymne de la sélection pour cette compétition. Tout se trouve dans la vidéo ci-dessous, foncez voir ça pour vous faire votre propre avis !

<iframe loading="lazy" title="Ryan Castro, SOG, Selección Colombia - EL RITMO QUE NOS UNE (Video Oficial)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6Y1dtxb-2lE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Et on n’oubliera pas James Rodríguez, aussi présent, qui s’est lui contenté de placer quelques jongles, c’est toujours ça.

