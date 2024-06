Pour Virgil van Dijk, les Néerlandais se surestiment

Il n’a sûrement pas tort.

Avant d’affronter la Roumanie en huitièmes de finale de l’Euro mardi prochain, le capitaine des Pays-Bas Virgil van Dijk est revenu sur le début de compétition de son pays ce vendredi. Dans le groupe de la France, les Pays-Bas se sont qualifiés parmi les meilleurs troisièmes, derrière l’Autriche, contre qui la sélection de Ronald Koeman s’est inclinée (2-3), et la France (0-0). Opération autocritique d’abord : « Je comprends parfaitement les critiques. Je ne suis pas fou, je sais que je peux, et que je dois faire mieux. J’y travaille », a concédé le défenseur central de Liverpool, avant d’évaluer l’ensemble du groupe néerlandais : « Peut-être que l’on se surestime. Il y a beaucoup de choses à dire et à analyser. C’était très mauvais. Nous avons parlé de beaucoup d’aspects, maintenant nous devons montrer nos progrès. Contre l’Autriche, tout s’est mal passé. On a fait des choses bizarres », a estimé celui qui a disputé l’intégralité des minutes de l’Euro.

Virgil van Dijk a donc décidé de mettre en garde ses coéquipiers : « Si nous continuons de la même manière, nous n’avons rien à faire ici. Il faut que cela change rapidement. Sinon nous serons assis à la maison à nous dire que nous aurions dû faire ceci ou cela. Ce n’est pas ce que nous voulons. »

Un Oranje qui n’a pas le melon.

