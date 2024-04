West Ham se rebiffe avec un corner direct de Ward-Prowse, match fou entre Aston Villa et Brentford

À Villa Park, Aston Villa et Brentford ont livré un match haletant et plein de rebondissements (3-3), qui fera (un peu) plus plaisir aux locaux, vu le scénario. Pas encore sauvées, loin de là, les Bees ont fait preuve de caractère après une tête d’Ollie Watkins et un superbe enchaînement de Morgan Rogers (21 ans), afin de tout renverser sur de multiples transitions. Mais malgré les efforts de Zanka, Bryan Mbeumo et Yoane Wissa, tous au bon endroit au bon moment, Watkins s’est élevé une dernière fois plus haut que tout le monde à l’approche du money time. Les Villans s’en tirent bien et devraient rester quatrièmes au moins encore une semaine, devant Tottenham.

JAMES WARD-PROWSE C'EST QUOI ÇA ?! 😱 L'Anglais de West Ham inscrit un corner rentrant face à Wolverhampton 🤯#WOLWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/3EiA9rdwZ2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

Sur la pelouse de Wolverhampton, West Ham a empoché trois points grâce à un… corner direct de James Ward-Prowse, le maître artificier en chef (1-2) ! Auparavant, Lucas Paquetá avait répondu sur penalty et en miroir à Pablo Sarabia, buteur dans le même exercice en première période. Un peu de chance, aussi, avec le pion refusé à Max Kilman au bout du temps additionnel (90e+9) qui aurait dû rétablir l’équilibre. Du côté de Craven Cottage, l’ancien Lyonnais Bruno Guimarães a tardivement permis à Newcastle de braquer Fulham (0-1), tandis qu’Everton a enfoncé Burnley vers le Championship, de manière presque décisive via Dominic Calvert-Lewin (1-0). A contrario, Luton continue de vendre chèrement sa peau dans l’espoir de sauver sa tête en lieu et place de Nottingham, preuve en est ce succès arraché par l’entremise de Carlton Morris, en extension et dans les arrêts de jeu (2-1), face à Bournemouth.

Retrouvez ici les résultats et le classement de la Premier League

Aston Villa 3-3 Brentford

Buts : Watkins (39e et 81e), M. Rogers (46e) pour les Villans // Zanka (59e), Mbeumo (61e) et Wissa (68e) pour les Bees

Fulham 0-1 Newcastle

But : Guimarães (82e) pour les Magpies

Wolverhampton 1-2 West Ham

Buts : Sarabia (33e SP) pour les Wolves // Paquetá (73eSP) et Ward-Prowse (85e) pour les Hammers

Luton 2-1 Bournemouth

Buts : Clark (73e) et Morris (90e) pour les Hatters // M. Tavernier (52e) pour les Cherries

Everton 1-0 Burnley

But : Calvert-Lewin (45e+2) pour les Toffees

Expulsion : D. O’Shea (67e) pour les Clarets

Manchester City et Foden dévorent Aston Villa