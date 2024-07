Nice refuse une offre de 35 millions d’euros pour Todibo

La saison des râteaux a repris.

Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants de l’OGC Nice ont refusé une offre de West Ham pour Jean-Clair Todibo. Le club anglais, 9e de Premier League la saison dernière, avait proposé 35 millions d’euros pour essayer de s’attacher les services du défenseur central, sous contrat avec les Aiglons jusqu’en 2027. Le quotidien sportif ne précise pas si les Hammers ont prévu d’augmenter leur offre, mais cela paraît probable. Que ce soit pour West Ham ou un autre club, les dirigeants azuréens s’attendent à perdre leur joueur de 24 ans, mais espèrent une somme plus élevée pour le libérer. Lors de ce mercato estival, l’OGC Nice a déjà vendu un défenseur, en la personne de Robson Bambu, parti du côté de Braga.

On ne sait pas sous quelles couleurs Todibo jouera l’an prochain, mais on sait d’ores et déjà que ce ne sera pas celles de Manchester United.