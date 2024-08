Jean-Clair Todibo quitte la Côte d'Azur pour la Premier League

Il était temps !

Après plusieurs semaines de rumeurs, de renversements de situation et d’offres en pagaille, on sait enfin où évoluera Jean-Clair Todibo la saison prochaine. Ce ne sera pas en Italie, puisque la Juve s’est fait griller la priorité par West Ham, alors que Nice souhaitait absolument boucler le départ de son défenseur avant la reprise du championnat. Les Hammers ont donc raflé la mise, en mettant sur la table un prêt payant avec option d’achat à 40 millions d’euros, ainsi qu’un pourcentage pour les Aiglons sur une éventuelle future revente. Un dossier bouclé qui pourrait permettre aux dirigeants niçois d’accélérer sur leur mercato, relativement calme jusque-là, et notamment sur le dossier du remplaçant de Todibo, possiblement l’Égyptien Mohamed Abdelmonem, courtisé depuis quelques semaines.

West Ham United is delighted to announce the signing of France international defender Jean-Clair Todibo 🇫🇷

The 24-year-old joins the Hammers from Ligue 1 club OGC Nice on an initial season-long loan, with an option to make the transfer permanent in summer 2025.

— West Ham United (@WestHam) August 10, 2024