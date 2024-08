Bientôt la fin de l'aventure de Kurt Zouma à West Ham ?

Passion Dubaï.

Après avoir passé dix piges en Angleterre, Kurt Zouma devrait bientôt découvrir les Émirats arabes unis. D’après les informations de The Guardian, l’ancien Stéphanois a accepté de rejoindre le club dubaïote Shabab Al-Ahli, et devrait bientôt s’envoler vers le Golfe pour passer sa visite médicale.

À West Ham depuis 2021, le défenseur de 29 ans a porté le brassard de capitaine des Hammers cette saison, mais son statut de titulaire est remis en cause par l’arrivée de Julen Lopetegui sur le banc du club londonien. Le coach espagnol souhaiterait faire un peu de ménage dans l’effectif et dans la masse salariale du club, après l’arrivée de six nouveaux joueurs, dont le coûteux défenseur central Max Kilman (47 briques). Zouma pourrait donc tourner une page dans sa carrière, après avoir remporté la Ligue Europa Conférence en 2023 avec West Ham.

C’est également chez les Hammers que le défenseur français avait défrayé la chronique en 2022, lorsqu’une vidéo de lui frappant son chat avait tourné sur les réseaux sociaux. Sanctionné par le club et lâché par son équipementier d’alors, Adidas, Zouma avait finalement réussi à regagner le cœur des supporters londoniens, en plus d’obtenir le capitanat.

Une solution de moins pour Didier Deschamps.

