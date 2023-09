Kurt Zouma conforté comme capitaine de West Ham

From taper des chats to devenir capitaine.

Tout va très vite dans le football, et Kurt Zouma est bien placé pour le savoir. Mis au ban début 2022 pour avoir frappé son chat, il avait été la cible des supporters des Hammers, qui ne voulaient plus de lui sous leurs couleurs. Condamné à des travaux d’intérêt général, il a aussi été sanctionné par son club d’une amende maximale de 300 000 euros. De son côté, l’équipementier Adidas a rompu son contrat avec le joueur. Mais Zouma s’est refait la cerise sur le terrain et a regagné le cœur de ses supporters, qui tournent désormais en dérision cette mésaventure.

En conférence de presse, son coach David Moyes l’a ainsi conforté dans son nouveau rôle de capitaine : « Kurt va continuer en tant que capitaine. Il a fait du bon travail, nous avons gagné trois matchs et fait un match nul sur les quatre premières rencontres, donc il va continuer dans ce rôle. » Passé par Chelsea notamment, Zouma, 28 ans, a déjà accumulé une belle expérience en Premier League, où il est arrivé en 2014 en provenance de Saint-Étienne. Avec 218 matchs joués dans l’élite du football anglais, il fait partie des cadres de l’effectif londonien.

Et dans tout ça, il en pense quoi, Frank Leboeuf ?

