Suivez la finale entre la Fiorentina et West Ham (0-0)

Pas de grosses surprises non plus pour les Hammers, positionnés en 4-2-3-1 avec Paquetá en 10 bien entouré de Bowen, Benrahma et Antonio. Au milieu, Rice dispute certainement son dernier match avec le club londonien et je prédis une grande performance à côté de Souček. Autrement Maxwell Cornet est prêt à jouer les supersubs.

Your final Hammers. ⚒️ pic.twitter.com/BaAkEoldkm — West Ham United (@WestHam) June 7, 2023