L’UEFA va ouvrir une enquête contre les supporters de West Ham

Encore les Anglais.

Pendant la finale de Ligue Europa Conférence, le défenseur de la Fiorentina Biraghi a reçu un gobelet sur la tête provoquant l’interruption du match pendant plusieurs minutes. De fait, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête pour tenter de retrouver les supporters qui ont lancé les projectiles sur la pelouse. De son côté, le club londonien a déclaré rechercher activement et s’allier à la police pour retrouver les coupables et les sanctionner. « Conformément à notre approche de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses coordonnées transmises à la police et se verra imposer une interdiction indéfinie et ne pourra donc pas entrer dans le stade de Londres et voyager avec le club. Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement à West Ham United. ».

Inacreditável o que os "torcedores" do West Ham fizeram! Atiraram copos ao gramado atingindo a cabeça do Cristiano Biraghi e abrindo um corte em sua cabeça jogador sangrou bastante. RIDÍCULO ISSO 🤬 pic.twitter.com/DOp3fNHV1H — geniodabola (@geniodabola23) June 7, 2023

16 personnes ont été arrêtées avant le match pour des bagarres dans les rues de Prague.

En revanche les chats de Prague vont bien.

