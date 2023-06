L’UEFA sanctionne West Ham pour le projectile lancé en finale de C4

En France, c’est trois saisons de huis clos.

Au-delà du sacre de West Ham face à la Fiorentina (1-2), la finale de la Ligue Europa Conférence qui se tenait à Pragues a été marquée par le gobelet reçu à l’arrière du crâne par Cristiano Biraghi. Ensanglanté, le latéral gauche a finalement repris sa place une fois bandé et après plusieurs minutes d’interruption, mais sa plaie a tout de même nécessité huit points de suture selon la Viola. Après la suspension infligée à Mourinho ce mercredi, l’UEFA a tranché sur le cas des Hammers dans la foulée. L’instance a interdit le déplacement les fans londoniens pour leur premier match de Ligue Europa la saison prochaine.

Le club de la capitale a également écopé d’une seconde interdiction de déplacement avec sursis, ainsi que d’une amende de 58 000 euros. « Conformément à notre approche de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses coordonnées transmises à la police et se verra imposer une interdiction indéfinie et ne pourra donc pas entrer dans le stade de Londres et voyager avec le club. Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement à West Ham United », avaient assuré les Hammers après la finale.

S’ils s’étaient contentés de bulles, tout ceci ne serait pas arrivé.

