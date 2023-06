Pronostic Fiorentina West Ham : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue Europa Conférence

Pour cette grande finale de Ligue Europa Conférence, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Fiorentina – West Ham

Nos pronostics Fiorentina – West Ham

Une Fiorentina joueuse et séduisante

La Fiorentina a été l’une des agréables surprises de l’année 2023 en Italie. Sur le plan national, les Toscans ont réalisé une excellente deuxième partie d’exercice conclue en 8e position à 6 points de la dernière place européenne détenue par la Juventus. En raison d’une première partie de saison compliquée, la Viola ne jouait plus grand-chose lors des dernières semaines en championnat, mais a continué de pratiquer son jeu, comme le prouvent ses derniers résultats. En effet, la Fio a dominé la Roma à domicile (2-1), puis Sassuolo en Émilie-Romagne (1-3) vendredi. Face aux Neroverdi, Italiano avait pourtant aligné une équipe remaniée qui n’a pas spécialement dérangé les partenaires de Jonathan Ikoné, auteurs d’une solide prestation. Les Florentins se sont aussi hissés en finale de la Coppa Italia où ils se sont inclinés contre l’Inter (2-1) dans une finale où ils auraient mérité mieux. Intéressants mais trop courts sur la scène nationale, les Toscans ont confirmé tout leur potentiel en C4 en atteignant cette finale face à West Ham. Sortie deuxième de son groupe derrière Istanbul Basaksehir, la Fio a remporté brillamment un barrage contre Braga, avant d’écarter successivement Sivasspor, le Lech Poznan et finalement le FC Bâle (après prolongation).

West Ham passe un palier

Tombé en demi-finales de la dernière Ligue Europa, West Ham espère pouvoir décrocher une couronne européenne ce mercredi à Prague. Contrairement à une équipe de la Fiorentina intéressante sur tous les tableaux, les Hammers ont souffert sur la scène nationale avec des éliminations rapides en Coupes et un parcours en Premier League compliqué. L’enchaînement des rencontres et l’âpreté des matchs de PL sont certainement responsables de cette saison délicate. Néanmoins, les partenaires de Declan Rice ont plutôt bien fini, notamment à domicile où ils ont battu Manchester United et Leeds, ce qui leur a permis d’obtenir leur maintien. Pour leur dernière sortie, les Londoniens se sont inclinés à Leicester (2-1) dans un match sans enjeu pour eux. West Ham arrivera un peu plus frais que les Toscans puisqu’ils auront bénéficié de 10 jours de préparation, car la PL s’est achevée une semaine plus tôt que la Serie A. Pour atteindre cette finale de Ligue Europa Conférence, les Hammers n’ont pas vraiment connu de problème. Après avoir réalisé un sans-faute lors de la phase de groupes, West Ham a tranquillement passé les obstacles AEK Larnaca, la Gantoise et l’AZ Alkmaar.

Fiorentina et West Ham au complet

L’excellent coach de la Fiorentina, Vicenzo Italiano, devrait nous proposer son habituel 4-3-3 avec un XI classique. Seul Sirigu, recruté pour être gardien numéro 2, est blessé. Le poste de gardien est occupé par Terracciano, et sa défense articulée autour d’une charnière Igor-Milenkovic. Sur le flanc droit, on retrouvera l’excellent Dodo, tandis que l’expérimenté Biraghi sera son pendant à gauche. Au milieu de terrain, la triplette est généralement composée de l’expérimenté Bonaventura, de la révélation marocaine du dernier Mondial Amrabat et de Castrovilli. En attaque, Cabral et Gonzalez sont partants certains, tandis que Brekalo et Ikoné se disputent la dernière place. Le Français avait débuté en finale de la Coppa Italia, tandis que le Croate lui avait été préféré à Bâle. En face, David Moyes déplore aussi une seule absence, celle de son international italien Scamacca. Depuis le début de cette compétition, Alphonse Areola est le portier choisi en Ligue Europa Conférence et assurera cette fonction ce mercredi. West Ham évolue avec une défense à 4 avec Zouma et Aguerd dans l’axe, et Kehrer et Cresswell sur les flancs. Au milieu, West Ham s’appuie sur une excellente doublette de récupérateurs avec le duo Rice – Soucek qui allie physique et technique. Ces deux éléments abattent un énorme travail qui laisse de la liberté offensive aux excellents Paqueta, Bowen, Benrahma et Antonio. Sur le banc, les Hammers disposent de très bons joueurs comme Fornals, Lanzini, Ings, Cornet ou Emerson.

Les compositions probables pour ce Fiorentina – West Ham :

Fiorentina : Terracciano – Dodô, Milenkovic, Igor Julio, Biraghi – Bonaventura, Amrabat, Castrovilli – Nico Gonzalez, Cabral, Brekalo.

West Ham : Areola – Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell – Soucek – Rice – Bowen, Paqueta, Benrahma – Antonio.

West Ham sur le toit de l’Europe

Cette finale de Ligue Europa Conférence s’annonce spectaculaire entre deux équipes aux forces offensives très intéressantes. La Fiorentina propose un jeu très offensif qui peut parfois créer des déséquilibres défensifs dont West Ham pourrait profiter. Lors de cette saison, le club italien a en plus souvent manqué de réalisme pour mieux finir. De son côté, West Ham semble plus équilibré avec un axe défensif solide avec les deux doublettes Zouma-Aguerd et celle du milieu Soucek-Rice. Ces derniers ont une grosse activité au milieu de terrain qui permet à Antonio (14 buts dans cette saison dont 7 dans cette C4), Bowen (12 buts dont 5 en C4), Paqueta et Benrahma d’exprimer pleinement leur créativité offensive. Dans cette finale, la profondeur du banc de West Ham est aussi un avantage supplémentaire, car Moyes peut faire entrer à tout moment des joueurs comme Fornals, Lanzini ou Ings. Avec en plus son expérience européenne de la saison passée, West Ham pourrait trouver la solution pour réussir à s’imposer.

