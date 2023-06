Oui, Fiorentina-West Ham est la plus belle finale européenne de la saison

Aucun Français ne foulera la pelouse du stade Atatürk d’Istanbul samedi soir pour la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan ? Que les fans de football tricolores se rassurent, après avoir vu Loïc Badé soulever la C3 avec Séville, ils sont certains de voir un Frenchie soulever un autre trophée européen ce mercredi soir, puisque le Florentin Jonathan Ikoné fera face aux Londoniens Alphonse Areola et Kurt Zouma. L’une des nombreuses raisons de dévorer une affiche qui ne doit surtout pas être dénigrée, malgré la programmation de trois finales européennes en dix jours. D’autant que ce sera également l’occasion de prendre des nouvelles de plusieurs anciens de Ligue 1 comme Thilo Kehrer, Lucas Paquetá ou encore Nayef Aguerd. Sans oublier le plaisir de revoir Sofyan Amrabat couvrir les trois quarts du pré. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus par la valeur de cette toute jeune C4, ils n’ont qu’à demander aux supporters de l’AS Roma.

Affiche inédite, affiche historique

Vous en avez marre des Real-Manchester City et des Bayern-Barça proposés presque chaque année par une Ligue des champions de moins en moins encline à faire une petite place aux surprises ? Ce West Ham-Fiorentina a au moins l’avantage d’être inédit dans l’histoire des compétitions européennes. Une petite bouffée d’air frais apportée par des clubs que pas grand monde n’attendait à ce niveau de la compétition. C’est d’ailleurs une première depuis 1976 pour les Hammers et depuis 1990 pour la Viola. Deux équipes au passé européen glorieux malgré tout, avec un sacre en Coupe des vainqueurs de coupe de part et d’autre dans les années 1960.

« West Ham est un très grand club de football anglais traditionnel, avec une grande histoire, tenait récemment à rappeler David Moyes dans un entretien pour le site de l’UEFA. Bobby Moore a été le capitaine de l’Angleterre à la Coupe du monde. La seule fois où l’Angleterre a gagné la Coupe du monde, c’était un capitaine de West Ham, et c’est une légende ici aussi. » Un passé brillant que n’ont pas connu nombre de supporters actuels dans l’ouest de Londres. Mais les voilà désormais avec l’opportunité de célébrer « l’une des plus belles soirées de l’histoire de West Ham », dixit leur entraîneur. Ce mercredi 6 juin 2023 restera quoi qu’il arrive gravé dans de nombreuses mémoires. « Quand vous entendez que vous allez en finale européenne, je me dis, wow ! C’est une chose fantastique pour n’importe quel manager », s’extasiait encore l’ancien poulain de Sir Alex Ferguson. Ça change des fans gavés aux phases finales de Ligue des champions.

Une opportunité en or

Cette finale de Ligue Europa Conférence propose également un duel particulièrement indécis et à fort enjeu entre deux formations qui n’ont pas vécu une saison exceptionnelle jusqu’ici (14e de Premier League pour les uns ; 8e de Serie A pour les autres), mais qui se voient tout de même offrir l’opportunité de remettre une pièce dans la machine en attrapant un nouveau ticket européen pour l’an prochain. Et puis, à l’heure où les trophées, nationaux comme internationaux, sont de plus en plus la chasse gardée de quelques-uns, voir deux anciennes puissances déchues avoir l’opportunité de triompher à nouveau relève de la belle histoire. « C’était la première fois que j’entraînais dans une compétition européenne, la première fois que le programme hebdomadaire d’entraînement était un peu différent. Pour certains joueurs, c’était aussi la première saison européenne, et ce n’est jamais facile », confiait pour sa part l’une des nouvelles étoiles montantes du coaching italien, Vincenzo Italiano, toujours à l’UEFA. Preuve du changement de quotidien pour les deux protagonistes.

Quelques jours après avoir perdu une finale de Coupe d’Italie face à l’Inter, la Viola se voit offrir une nouvelle opportunité de glaner un trophée, et qui sait quand une nouvelle chance se présentera à nouveau ? « Au-delà de l’adversaire, le premier défi est que nous jouons une finale. Nous devons soigner chaque détail. Chaque erreur peut être fatale dans le match », redoutait encore le tacticien, qui sait très bien que les Hammers sont invaincus cette saison sur la scène continentale (13 victoires en 14 rencontres). Mais pour voir l’Italie conserver le trophée – et écarter toute possibilité d’un zéro sur trois en finales européennes cette saison –, il faudra bien que la meilleure attaque de la compétition (36 buts, nouveau record) fasse feu de tout bois. Et ça aussi, ça se regarde.

Julie Debever : « Ma stratégie à Koh Lanta, c'était d'être ni trop forte ni trop nulle »