Brighton commence (déjà) son mercato avec une première recrue

Visiblement, Brighton & Hove Albion ne compte pas se satisfaire de sa septième place actuelle.

En effet, le club de Premier League a déjà cassé sa tirelire pour renforcer son effectif : dès le mois de janvier, Diego Gómez viendra défendre les couleurs des Seagulls. Moyennant une grosse douzaine de millions d’euros, le Paraguayen a été acheté à l’Inter Miami où il évolue depuis août 2023.

