Pronostic West Ham Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham se rachète face à Wolverhampton

En conclusion de la 15e journée, West Ham reçoit Wolverhampton ce lundi dans un match qui concerne la lutte pour le maintien. La formation londonienne est seulement en 14e position, avec 6 points de plus que le premier relégable. Ce lundi, les Hammers ont une belle carte à jouer pour d’une part se donner de l’air et surtout écarter un adversaire direct pour le mettre à 9 points. Cette équipe alterne le chaud et le froid, comme elle l’a démontré lors des derniers matchs. Auteur d’une très bonne performance à Newcastle (victoire 0-2), West Ham a ensuite été balayé par Arsenal au stade olympique (2-5). En milieu de semaine, les Hammers avaient l’opportunité de se reprendre face à un adversaire dans leurs cordes, Leicester. Au contraire, en encaissant un but dès la 2e minute, le club londonien a couru après le score et s’est fait piéger en contres malgré sa domination (défaite 3-1). Au rayon des bonnes nouvelles, Füllkrug est de retour de blessure et c’est d’ailleurs lui qui a marqué l’unique réalisation des Londoniens à Leicester mardi.

De son côté, Wolverhampton avait eu un calendrier démentiel lors des premières journées. Une fois ces difficultés passées, les Wolves pensaient pouvoir retrouver une certaine accalmie et se replacer dans le cœur du classement. Malheureusement pour les hommes de Gary O’Neill, ils n’y arrivent pas et accumulent les contre-performances. Dernièrement, les Wolves avaient signé 4 journées avec des résultats positifs, deux victoires contre Southampton et Fulham, pour deux nuls contre Brighton et Crystal Palace. Lors de ce passage, les Wolves ont récolté 8 de leurs 9 points. Toutefois, cette bonne passe n’a pas duré car Wolverhampton reste sur deux nouvelles défaites, concédées face à deux adversaires à sa portée, à savoir Bournemouth (2-4) et surtout sur la pelouse d’Everton (4-0) en milieu de semaine, où Dawson s’est signalé avec un doublé contre son camp. Avant-dernier de PL à l’orée de cette journée, les partenaires de Cunha accusent 3 points de retard sur Palace, 1er non relégable. À domicile, West Ham devrait réagir après des mauvais résultats face à un très mal classé.

