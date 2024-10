Ligue Conférence : Chelsea et la Fiorentina se régalent, le Betis cale

Pendant ce temps, chez nos voisins…

Malgré l’absence de clubs français après l’élimination de Lens en barrage, la Ligue Conférence se porte bien, dans un relatif anonymat. Heureusement, pour faire sa publicité, la C4 peut miser sur le Chelsea d’Enzo Maresca, grandissime favori et vainqueur du bourreau du RC Lens : le Panathinaïkos. Plongés dans l’enfer du stade olympique d’Athènes, rendu incandescent par les 55 000 supporters du Pana, les Blues n’ont pas tremblé, pliant l’affaire en menant 4-0 à l’heure de jeu, avec une réduction du score anecdotique de Facundo Pellistri (4-1).

So much drama! The late games delivered 🔥#UECL — UEFA Conference League (@europacnfleague) October 24, 2024

Double finaliste en titre, la Fiorentina a elle aussi signé une deuxième victoire en autant de matchs. La Viola a pourtant été menée rapidement au score par le FC Saint-Gall, avant que Jonathan Ikoné ne remette les pendules à l’heure d’un doublé (4-2). De quoi s’emparer de la deuxième place de cette C4, juste derrière les Blues, en compagnie du Legia Varsovie, du FC Lugano, du Vitória Guimarães, de Heart of Midlothian, du Jagiellona Bialystok, du Rapid Vienne et d’Heidenheim, tous vainqueurs ce jeudi. Ne manquent à l’appel que le Betis et Copenhague, qui se sont tenus en échec (1-1) dans l’autre affiche de la soirée.

Goals galore in the early games 😍#UECL — UEFA Conference League (@europacnfleague) October 24, 2024

Miam.

