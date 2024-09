Pronostic Betis Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis solide à la maison contre Majorque

Le Betis réalise un bon début de saison, cherchant ce soir une troisième victoire consécutive, dont une troisième à domicile après avoir battu Leganés (2-0) et Getafe (2-1). Avec 8 points, le club s’est hissé dans la première moitié du classement et n’a toujours pas perdu au stade Benito Villamarin, toutes compétitions confondues. Leur succès contre Kryvbas (3-0) en barrage de la Ligue Conférence a également renforcé leur dynamique. Actuellement dans le top 6 de LaLiga, synonyme de qualification européenne, le Bétis devra cependant faire sans Isco, Carvalho et Bartra, tous blessés. En revanche, Juanmi et Bakambu sont de retour dans l’effectif, tandis que Lo Celso s’est illustré en marquant un doublé lors de la dernière rencontre. Vitor Roque, prêté par le Barça, a également marqué ses débuts avec un but en tant que nouvel attaquant titulaire.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Majorque, fort de ses 8 points et boosté par sa victoire contre la Real Sociedad (1-0), se déplace ce soir pour un match crucial dans la course à l’Europe. L’équipe a montré sa solidité cette saison, tenant en échec le Real Madrid (1-1) et le FC Séville (0-0), et battant la Sociedad. Malgré cela, l’infirmerie est remplie, avec des joueurs clés comme Mafféo, Van Der Heyden et Llabres potentiellement absents. Prats, auteur d’un penalty lors du dernier match, a débloqué son compteur en Liga. En face, le Betis, invaincu à domicile, est en forme avec deux victoires consécutives. Menés par leur jeune prodige brésilien Vitor Roque, les Verdiblancos semblent en bonne posture pour poser des difficultés à Majorque.

► Le pari « Victoire Bétis » est coté à 1,85 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Vitor Roque buteur » est coté à 2,40 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 240€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Betis – Majorque

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Betis – Majorque sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Betis – Majorque avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Betis Majorque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Real Betis Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga