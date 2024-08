C4 : Nkunku porte Chelsea, De Gea en encaisse trois avec la Fiorentina

Les gros assurent, les petits résistent.

En même temps que les barrages de Ligue Europa se jouaient les barrages de la Ligue Conférence jeudi soir. Alors que Lens a assuré l’essentiel face au Pana (2-1), Chelsea a également pris une option sur la qualification en battant le Servette à Stamford Bridge (2-0), notamment grâce à Christopher Nkunku, qui a ouvert la marque sur penalty.

Chez les autres « gros », la Fiorentina s’est fait peur chez elle face à la Puskás Akadémia, mais a réussi à conserver le nul (3-3), notamment grâce à un but de l’ancien Parisien Moise Kean. Pour sa grande première avec la Viola, David de Gea est loin d’avoir été irréprochable, et n’a pas pu empêcher les Hongrois de revenir au score en fin de rencontre. Pour ce qui est du Betis de Nabil Fekir, celui-ci a fait un pas vers la qualification en disposant du club ukrainien de Kryvbas (0-2), tandis que Copenhague a battu Kilmarnock sur le même score.

Les clubs belges ont également réussi leur soirée : La Gantoise a gagné un match serré face au Partizan (0-1) tandis que le Cercle Bruges a explosé le Wisła Cracovie (1-6). De leur côté, les clubs turcs n’ont pas été à la fête, puisque Trabzonspor et Başakşehir ont fait tous les deux 0-0 respectivement contre le St. Patrick’s Athletic et le FC Saint-Gall.

Pour finir, petite pensée à nos hipsters du foot : The New Saints, club gallois fondé dans un village de 1 000 habitants, a pris une sérieuse option sur la qualif en battant les Lituaniens du FK Panevėžys (0-3), tandis que les Gibraltariens du Lincoln Red Imps ont fait de même en disposant des Irlandais de Larne (2-1).

OH OH OH CE SOLO DE DANNY WILLIAMS, THE NEW SAINTS MENENT 2-0 SUR LA PELOUSE DU PANEVEZYS ET POURRAIENT BIEN ALLER EN CONFERENCE LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/2FPCuIA0CZ

— Le Football en VOD LXXIV (@LeLxxiv8498) August 22, 2024