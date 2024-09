Pronostic Betis Leganés : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis se reprend face à Leganés

Le Real Betis connaît une entame de saison chargée puisqu’il a disputé les barrages de la Ligue Conférence où il a tranquillement dominé Kryvbas (5-0 en cumulé). Satisfait par cette performance européenne, le club andalou doit désormais se ressaisir en Liga. En effet, après trois journées, les hommes de Manuel Pellegrini n’ont toujours pas enregistré de victoire. Pour leurs débuts en championnat, les coéquipiers de Romain Perraud ont été tenus en échec à domicile face à Girona (1-1), avant de concéder un autre nul vierge sur la pelouse du Deportivo Alavés (0-0). Avant la coupure internationale, le Bétis a longtemps tenu tête au Real Madrid mais a craqué sur un doublé de Mbappé. Dans le dur, la formation sévillane compte se reprendre dans son enceinte lors de la réception d’un promu, Leganés.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Leganés a retrouvé la Liga cet été en remportant la Liga2 l’an dernier. Comme toute équipe promue, la formation de la banlieue madrilène vise le maintien. Pour cela, elle a opéré un recrutement intéressant en attirant Sébastien Haller, l’ancien buteur du Borussia Dortmund. Bien rentrés dans leur exercice, les Pepineros ont signé deux nuls face Osasuna et Valladolid en déplacement pour une victoire à la maison face à un autre promu Las Palmas. La seule fausse note est intervenue avant la coupure internationale avec un revers à domicile contre Majorque (0-1). Poussé par son public et désormais lancé par sa qualification en C4, le Betis devrait dominer Leganés et se replacer dans le classement de la Liga.

► Le pari « Victoire Real Betis » est coté à 1,66 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 266€ (166€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Score exact : 1-0, 2-0 ou 3-0 » est coté à 2,15 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 315€ (215€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Betis – Leganés

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Betis – Leganés sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Betis – Leganés avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Real Betis Leganés encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Joaquín rêve de devenir président du Real Betis