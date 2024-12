Pronostic Monaco Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco s’en sort face à Toulouse

Engagé sur tous les tableaux, l’AS Monaco semble être dans un temps faible avec un revers concédé en Ligue des champions à domicile face au Benfica (2-3) et surtout lors du choc contre l’Olympique de Marseille (2-1) la semaine passée. Lors de cette rencontre, les Monégasques pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Golovin, mais ont ensuite craqué en 2de période. Cette contre-performance est d’autant plus frustrante qu’elle permet aux Marseillais de revenir à égalité et que dans le même temps, le PSG avait perdu des points contre Nantes. Il faut tout de même signaler que Monaco n’a pas été verni sur ces deux matchs niveau arbitrage. Ce samedi, l’ASM va vouloir repartir de l’avant et aura profité de cette semaine sans match européen pour recharger les batteries avant un enchaînement de 2 déplacements sur la pelouse d’Arsenal et Reims. Déjà battu à 2 reprises de rang au cœur de l’automne, le club du Rocher s’était rapidement repris. Pour cette rencontre face à Toulouse, Adi Hütter pourrait apporter de la fraîcheur avec le retour de Camara, malade à Marseille, et les probables titularisations de Minamino ou Embolo. Le coach autrichien possède un groupe de qualité qui dispose des aptitudes pour rebondir.

En face, Toulouse a connu une phase d’adaptation en début de saison et semble désormais avoir trouvé son rythme de croisière. Sans faire de bruit, le coach espagnol Carlos Novell réalise un travail intéressant en Haute-Garonne. Actuellement, le TFC est calé en milieu de tableau à la 10e place avec 6 points de plus que le premier relégable. Le week-end dernier, les Toulousains ont décroché un précieux succès au Stadium face à Auxerre (2-0), pour ce qui est la 4e victoire lors des 5 dernières journées de championnat. Lors de cette rencontre, Joshua King a inscrit un nouveau but qui porte son total à 4 réalisations. Arrivé cet été, le Norvégien semble avoir trouvé son rythme de croisière lors des derniers matchs et devrait prendre la suite de Dallinga. Ce samedi, Monaco va vouloir repartir de l’avant mais doit se méfier d’une équipe toulousaine très intéressante. Depuis le début de saison, l’ASM a montré de belles ressources et devrait décrocher la victoire avant de se consacrer à son déplacement européen du côté d’Arsenal.

