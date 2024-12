Pronostic Juventus Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus retrouve le goût du succès contre Bologne

Sous la direction de Thiago Motta, la Juventus reste invaincue cette saison en Serie A (6 victoires, 8 nuls), mais des contre-performances expliquent sa 6e place et ses 6 points de retard sur le leader. Après deux succès face à l’Udinese (0-2) et au Torino (2-0), les Bianconeri ont ralenti, enchaînant des nuls contre l’AC Milan (0-0) et Lecce (1-1) depuis la trêve internationale. Malgré un effectif amoindri par les absences de titulaires clés comme Bremer, McKennie ou Vlahović, la Juventus s’appuie sur la meilleure défense du championnat. Le week-end dernier, Cambiaso a inscrit un but à Lecce, tandis que le jeune talent turc Yildiz (3 buts, 2 passes en Serie A, 1 en C1) pourrait bien assurer en l’absence de plusieurs éléments offensifs comme Vlahović. En Ligue des champions, les Turinois restent en course, avec 4 points d’avance sur la 25e place grâce à un bilan mitigé (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite).

Bologne, surprenant 5e de Serie A la saison passée, peine à rééditer cette performance après le départ de Thiago Motta justement pour la Juventus. Actuellement 8e avec un match en retard, les Rossoblù ont montré des signes encourageants récemment, alternant victoires en championnat (notamment contre Venise 3-0) et succès en Coupe d’Italie face à Monza (4-0). Cependant, leur campagne européenne est désastreuse, avec seulement un point en cinq rencontres de Ligue des champions. Privés d’Aebischer et Cambiaghi, mais avec le retour de Pobega, Bologne s’appuiera sur ses ailiers en forme, Orsolini (6 buts) et Ndoye, ainsi que Castro (4 buts), pour tenter de bousculer leur ancien coach. De son côté, la Juventus, forte de son expérience et de son statut de prétendant au titre, pourrait compter sur une étincelle de sa pépite Yildiz pour faire la différence dans ce duel crucial.

