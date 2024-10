Chelsea n’a plus le Blues

Quatre, comme le nombre de buts inscrits par Cole Palmer contre Brighton début octobre (4-0). Quatre, comme la place occupée par Chelsea en haut de la Premier League avant cette 8e journée. Bien installés dans le Big Four, les Blues se déplacent à Anfield se dimanche avec l’envie de croquer le leader et de confirmer que leurs ambitions sont désormais bien tournées vers le sportif après deux années de galère durant lesquelles les Londoniens ont donné le bâton pour se faire battre. Depuis le départ de Roman Abramovitch de la présidence du club et le rachat de ce dernier par l’Américain, Todd Boehly, en juin 2022 plus rien n’allait dans le bon sens. Entre achats de joueurs méconnus à des prix lunaires (52 joueurs signés et 1 193 750 000 d’euros dépensé au total), entrée dans le monde de la multipropriété avec la création du groupe BlueCo, qui a notamment récupéré le RC Strasbourg, et raisonnement sportif valdingué. De quoi faire bouffer du pain noir aux pauvres supporters du coin, dégoûtés mais tout de même fidèles à en croire les affluences à Stamford Bridge (entre 39 000 et 40 000 spectateurs de moyenne depuis 2022, soit un taux de remplissage habituel).

L’effectif de Chelsea semble s’être enfin stabilisé

Ces efforts populaires auront été payants. Avec l’arrivée sur le banc du caractériel Enzo Maresca, Chelsea a en effet retrouvé une stabilité plaisante. Le recrutement a été qualitativement bien manœuvré (Jadon Sancho, João Félix, Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall pour ne citer que les joueurs régulièrement présents dans la rotation), tandis que 26 joueurs ont quitté le navire (quinze prêts, onze départs définitifs). Pas de quoi sauter au plafond mais suffisant pour souffler un bon coup. Alpagué durant l’été sur les nombreux contrats qu’il devait gérer, Maresca avait, à ce titre, été clair : « Aucun manager au monde ne peut diriger un entraînement avec 42 joueurs. Je travaille seulement avec 21, 22 ou 23 joueurs. Les autres s’entraînent séparément. On espère trouver une solution pour chaque joueur. » Requête entendue et exécutée.

Assainie dans le vestiaire, l’équipe a pu entamer sa lente rédemption en collant quelques tartes aux adversaires (2-6 à Wolverhampton, 0-3 à West Ham, 4-2 à Brighton) pour se positionner aujourd’hui comme la deuxième attaque de Premier League avec seize buts, soit un pion derrière Manchester City. Jouissance devant, symbolisée par la fusée Cole Palmer, actuel deuxième meilleur planteur du championnat (six buts, ex-aequo avec Bryan Mbeumo) et déjà artisan majeur de la bonne fin de saison dernière du club. En parallèle, Chelsea a aussi le loisir de se défouler dans la semaine. Embarqués en Ligue Conférence, les Blues mènent en effet une improbable barque européenne, la voyant affronter La Gantoise, le Panathinaikos, le Noah FC, Heidenheim, Astana et les Shamrock Rovers. Programme folklo, dont l’issue pourrait ressembler à un sacre continental sans trop trembler. À moins de tomber dans un piège bosnien ou chypriote. Cela situe donc le redressement factuel d’une institution dont les maux restent tout de même à surveiller. À Anfield, ce dimanche, le braquage pourrait être encore plus fort, si la bande de Maresca parvenait à faire tomber le leader chez lui. En confirmant que les voyants sont bien au bleu.

