Pronostic Real Betis Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Peu de spectacle entre le Betis et Getafe ?

Avec deux nuls, une victoire et une seule défaite, d’autant plus contre le Real Madrid, le Betis n’a pas trop mal débuté sa saison et se retrouve actuellement 11e avec un match en retard sur toutes les équipes devant. Cette unique victoire a été remportée ce week-end contre le promu Leganés (2-0), et devrait lancer les Andalous qui avaient également avant la trêve décroché leur qualification pour la C4 en remportant leur barrage. Si Isco et d’autres joueurs sont encore sur le flanc, il y a tout de même du beau monde notamment défensivement, avec une charnière centrale toute neuve et 100% Serie A entre Natan (ex-Naples) et Diego Llorente (ex-Roma). Carvalho est une valeur sûre au milieu, associé à Marc Roca, auteur lui aussi d’une bonne saison l’an dernier. Mais voilà, devant, jusqu’à l’arrivée en prêt de Vitor Roque (Barça), peu de garçons sont en capacité de marquer à répétition, notamment Avila (1 but l’an passé), Diao (2 buts l’an passé) et Ezzalzouli (1 but l’an passé), même si leur talent est indéniable. Petit doute sur l’attaque Andalouse.

Getafe, de son côté, n’a pas remporté le moindre match et se retrouve déjà 18e avec 3 points en 4 journées. On retrouve notamment 3 matchs nuls sur les 3 premières journées, dont deux 0-0, et une défaite 1-0 contre Séville ce week-end. Si l’on fait les comptes, cela fait donc un but inscrit au total, preuve que l’attaque ne fonctionne pas très bien, et ce n’est pas près de s’arranger contre la bonne défense du Betis. Mais là aussi c’est une bonne équipe défensivement puisqu’elle n’a concédé que deux buts, et c’est en partie dû à l’ADN de ce club et du 4-4-2 à plat très défensif mis en place, avec deux jeunes pointes que sont Yildirim (0 but avec Rennes l’an passé) et Uche, arrivé d’un modeste club des divisions inférieures en Espagne. Avec ces deux équipes, difficile de voir un match animé, mais le Betis bénéficie d’un bel avantage à domicile.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Folle remontada de l'Espanyol face à l'Atléti, Getafe engrange