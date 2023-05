Folle remontada de l’Espanyol face à l’Atléti, Getafe engrange

Espanyol 3-3 Atlético de Madrid

Buts de : Montes (64e), Joselu (75e, sp) et Souza (79e) pour les Péricos // Ñiguez (22e), Griezmann (44e) et Carrasco (46e) pour les Colchoneros

Dans un match totalement fou, l’Espanyol s’est d’abord vu mené 3-0 par les hommes de Simeone avant de signer une véritable remontada et de marquer deux buts en cinq minutes pour s’offrir un match nul 3-3 importantissime dans la lutte pour le maintien.

Obligés de gagner pour espérer ne pas finir en D2, les hommes de Luis García imposent leur patte dès les premières minutes, Nico Melamed (1e) et Javi Puado (2e) testant les réflexes d’Ivo Grbić. Mais alors que les occasions les plus franches sont signées des Péricos, les hommes de Simeone ouvrent le score sur un bon ballon en profondeur de Hermoso pour l’homme en forme de l’Atlético ces derniers jours : Saúl Ñiguez (0-1, 22e). Et si Denis Suárez a cru remettre les siens dans la course après une tête repoussée in-extremis par Ivo Grbić (33e), les Colchoneros eux en profitent pour coller un second pion qui fait mal au crâne : après deux formidables arrêts de Pacheco sur sa ligne, le troisième devant Griezmann n’empêche pas le ballon de franchir légèrement la ligne. Suffisant pour que le VAR (sans goal-line technology) valide (0-2, 44e).

De retour des vestiaires, les Péricos prennent une nouvelle claque lorsque l’Atlético marque 16 secondes seulement après le coup d’envoi, sur une frappe initiale d’Ángel Correa repoussée par Pacheco dans les pieds de Yannick Carrasco (0-3, 46e). Après ce KO, seul le jeune Nico Melamed garde la tête hors de l’eau et parvient même à solliciter seul Ivo Grbić (55e). Alors évidemment c’est grâce à son corner que les siens réduisent le score, sur une tête pleine balle de Cesar Montes au premier poteau (1-3, 64e). Et malgré un but refusé pour hors-jeu dans la foulée à Joselu (68e), l’Espanyol y croit à nouveau. À raison : suite à une mauvaise sortie d’Ivo Grbić, Joselu s’offre le penalty de l’espoir (2-3, 75e). Avant que Vinicius Souza ne vienne boucler la remontada en reprenant d’un cabezazo un nouveau centre formidable d’Aleix Vidal (3-3, 79e). Cornella explose et réclame même le quatrième ! Que Joselu aurait pu offrir, sans une nouvelle parade salvatrice du gardien croate (83e).

Espanyol (5-3-2) : Pacheco – Gil (Vidal, 55e), Montes, Calero (Souza, 46e), Cabrera, Olivan (Pedrosa, 78e) – Melamed, Darder, Suarez (Exposito, 56e) – Puado (Braithwaite, 78e), Joselu. Entraîneur : Luis Garcia.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Grbić – Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Carrasco (Reguilon, 88e) – de Paul (Barrios, 77e), Koke (Kondogbia, 88e), Ñiguez – Griezmann, Correa (Martin, 77e). Entraîneur : Diego Simeone.

Real Betis 0-1 Getafe

But de : Alderete (69e)

Expulsion de : Pezzella (78e) pour les Andalous

L’Espanyol n’est pas le seul relégable à faire une belle opération ce mercredi soir : Getafe, dominé pendant l’essentiel du match, s’en sort avec une très belle victoire 1-0 sur la pelouse du Real Betis, grâce au cheatcode corner-tête, toujours aussi efficace quand on est acculé.

Pendant que les buts s’empilent sur la pelouse de l’Espanyol, ce Real Betis-Getafe entasse lui les fautes et arrêts de jeu de jeu pour blessures. À commencer par celle du meilleur buteur des Azulones, Enes Ünal, obligé de quitter les siens dès la dixième minute sur une grave blessure au genou. La plus belle occasion en première période sera signée d’Aitor Ruibal, qui prend sa chance de loin avant que le ballon ne termine dans les bras de David Soria (30e).

Heureusement, en seconde période, Ayoze Pérez et Juanmi offrent plus de spectacle en deux minutes que sur les 45 précédentes, lorsque le premier voit sa frappe être stoppée par le portier madrilène (48e) et le second manque de couper au second poteau un ballon qui traînait dans la surface (49e). David Soria apparaît encore en sauveur en stoppant quelques minutes plus tard une frappe contrée de Juanmi, à la trajectoire hasardeuse (57e). Tant d’occasions vaines pour les Béticos, finalement crucifiés sur corner par une tête surpuissante d’Omar Alderete (0-1, 69e). Le sort va même s’acharner sur les hommes de Pellegrini, puisque German Pezzella écope d’un carton rouge pour un tacle sur Portu comme dernier défenseur (78e). À bout de force malgré le surnombre, Getafe tient le score. Le Betis lui, n’a toujours pas assuré sa qualification en Ligue Europa.

Real Betis (4-2-3-1) : Bravo – Ruibal (Akouokou, 83e), Pezzella, Luiz Felipe, Abner – Rodríguez, Guardado (Joaquin, 72e) – Canales (Henrique, 83e), Ayoze, Juanmi (Iglesias, 72e) – José. Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Getafe (4-4-2) : Soria – Suárez, Mitrović, Alderete, Álvarez – Portu (Angileri, 86e), Djene, Maksimović, Mata (Milla, 64e) – Aleña (Iglesias, 64e), Ünal (Latasa, 11e). Entraîneur : José Bordalas.

