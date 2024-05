Isco victime d’une blessure qui le prive d’Euro

La tuile pour l’Espagne.

Pressenti pour être de l’aventure avec la Roja selon la presse espagnole, Isco est finalement forfait pour l’Euro. Son club du Real Betis a partagé l’information ce vendredi, confirmant que le joueur souffrait « d’une fracture diaphysaire du péroné gauche », autrement dit une fracture du tibia péroné. Une lourde blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs mois, alors que le club andalou n’a pas encore pris de décision quant à une potentielle intervention chirurgicale. Il ne retrouvera donc pas la sélection, avec laquelle il espérait faire son retour près de cinq ans après sa dernière apparition.

19 MOTM’s in 29 games & La Liga POTM.

Isco was set to return to the Spain squad for EURO just to get injured days before the squad list.

You hate to see it. pic.twitter.com/lTwvaA8vYk

