Joaquín prendra sa retraite à l’issue de la saison 

Il était temps !

Légende du Real Bétis, joueur le plus capé de l’histoire du club (480 matchs, 65 buts et 45 passes décisives), Joaquín Sanchez a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison. À 41 ans, l’Espagnol formé au Bétis dont il détient 2% des parts depuis qu’il a investi près d’un million d’euros dans le capital en 2021, n’a pas annoncé s’il resterait au club ou non après avoir raccroché les crampons.

Sa longue carrière professionnelle, démarrée en 1998, a mené Joaquín jusqu’à participer à la Coupe du monde 2002 avec l’Espagne. Un mauvais souvenir puisqu’il fait partie des joueurs ayant manqué leur tir au but en quart de finale face à la Corée du Sud. Par la suite, le désormais ex-international espagnol (51 sélections), découvre d’autres clubs avec Valence (2006-2011), Malaga (2011-2013) et la Fiorentina (2013-2015) mais finit toujours par revenir chez lui, au Stadio Benito Vallamarín. Au cours de sa carrière Joaquin remporte trois Coupes du Roi, une avec Valence en 2008 et deux autres avec le Betis en 2005 et 2022. Depuis plusieurs saisons, celui qui est l’aîné de six ans de Julian Nagelsmann, devait la plupart du temps se contenter de bouts de matchs avec les verdiblancos (seulement 799 minutes disputés cette saison, soit un peu moins de neuf matchs).

Malgré ça, il restera toujours l’insubmersible du Villamarín.

