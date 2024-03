Manuel Ruiz de Lopera, président historique du Betis, est décédé

Le Betis est en deuil.

Dans un communiqué publié ce dimanche par le club sévillan, on apprend le décès de Manuel Ruiz de Lopera, figure historique du Betis du début des années 90 à la fin des années 2000, à l’âge de 79 ans. Durant ces années où il a opéré en tant qu’actionnaire principal puis président, le club a vécu de belles épopées, notamment la troisième place en Liga en 1995 et le trophée en Coupe du Roi en 2005. C’est également sous son mandat que le Betis a découvert pour la première fois de son histoire la Ligue des champions, toujours en 2005, et que le stade du club a été rénové. Celui-ci a même porté son nom de 2000 à 2010, avant de redevenir le stade Benito-Villamarín. « Il ne fait aucun doute que sa façon particulière de diriger l’institution et sa présence écrasante dans les médias ont fait de lui le grand protagoniste d’une époque du Real Betis et un nom qui restera à jamais dans la mémoire collective des supporters. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille », peut-on lire dans l’hommage publié par le club.

