Un an après, Nabil Fekir marque enfin

Isco-Fekir en featuring.

Ce vendredi soir, le Betis et le Celta lançaient la 31e journée de Liga, avec une victoire des Verdiblancos (2-1). Entre course pour l’Europe chez l’un et objectif maintien chez l’autre, cette opposition de style a tenu ses promesses jusqu’au bout. Jusqu’au cinq dernières minutes plus précisément. L’ouverture du score de Juan Miranda pour les Beticos (53e) a en effet laissé planer un certain suspense sur le Benito Villamarin, tant les Galiciens ont poussé pour égaliser. Il a lors fallu l’intervention du capitaine Nabil Fekir afin de faire le break et calmer les siens.

Lancé par le joli extérieur du pied droit d’Isco, le meneur de jeu français a fait la différence en éliminant Carles Pérez d’un crochet du gauche, conclu par une frappe tendue sous la barre. La réduction du score de Jørgen Strand Larsen dans le temps additionnel n’y changera rien. Il s’agit ainsi du premier but de l’ancien patron de l’OL cette saison, et son premier depuis un an. Sa dernière réalisation remonte en effet au 4 février 2023, avec un penalty transformé face au Celta justement.

