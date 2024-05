Stop ou encore pour Claudio Bravo ?

Bravo monsieur Claudio.

Dans une interview accordée au média T13, le gardien chilien s’est confié sur son futur et son départ à venir du Real Betis. « Dans quelques semaines je vais terminer mon contrat avec le Betis et je veux que tout se termine bien. Je n’ai pas voulu voir ou regarder d’autres avant ça, je veux terminer mon passage ici de la meilleure des manières ». Débarqué en Andalousie en 2020, le double vainqueur de la Copa America a disputé 9 matchs cette saison et cherche un nouveau défi, sans se fermer de porte. « Si une offre arrive et me génère de bonnes sensations et me donne envie, logiquement, je continuerai ma carrière, a-t-il déclaré au média chilien. Mais si rien n’arrive, ou alors quelque chose qui ne m’inspire pas et qui ne répond pas à mes attentes, le cycle s’arrête. »

Pas inquiété par son avenir proche, celui qui gardait encore la cage chilienne en mars dernier face à la France ne se prend pas la tête, « mon futur ne me préoccupe pas dans l’absolu ». Ce qui est certain toutefois, c’est qu’il ne devrait pas revenir au pays tout de suite, voire même jamais. Notamment parce qu’il ne goûte que très peu au traitement réservé à Arturo Vidal, revenu à Colo Colo il y a quelques mois. « Avec la carrière d’Arturo, avec l’impact qu’il a eu… et arriver au Chili et se faire critiquer par tout le monde, dès le début, on vous reproche mille choses. Ça fait mal parce que ça n’arrive pas dans d’autres pays. »

Le mal du pays ? Connaît pas.