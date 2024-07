Getafe n’a que 11 joueurs d’inscrits en Liga pour le moment

Ça risque de faire juste.

À un peu plus d’un mois de la reprise du championnat espagnol, prévue le 15 août prochain, une équipe est pour le moment en grand danger : Getafe. Douzième du dernier exercice, le club de la banlieue de Madrid ne compte qu’un gardien et de 10 joueurs de champ enregistrés pour concourir en Liga. Cela ne vous surprendra pas, mais le club est pour le moment peu actif sur le marché des transferts, et a déploré de nombreux départs de joueurs.

Darío Poveda et Sabit Abdulai sont partis à la fin de leur contrat, Enes Ünal, Nemanja Maksimović et Jaime Mata sont partis respectivement à Bournemouth, Panathinaïkos et Las Palmas, alors que de nombreux joueurs importants dans les résultats de la saison dernière étaient prêtés, comme Óscar Rodríguez, Mason Greenwood (élu joueur de la saison dernière), Ilaix Moriba, Carmona ou Latasa. La première recrue n’est pas non plus réjouissante pour les supporters de Getafe, Chrisantus Uche arrive à Madrid en provenance de Ceuta. Milieu offensif nigérian de 21 ans, il n’a jamais joué au plus haut niveau, une maigre arrivée donc.

Envoyez vos candidatures tout de même, on ne sait jamais.

