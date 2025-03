Getafe piège l’Atlético

Getafe 2-1 Atlético

Buts : Arambarri (88e et 90e+2) pour les Azulones // Sørloth (75e, SP) pour les Colchoneros

Élève Bordalas a battu maître Simeone.

En court déplacement de banlieue afin d’y défier Getafe, l’Atlético de Madrid de Diego Simeone est reparti avec une défaite (2-1).

Le dernier quart d’heure, souvent propice aux Colchoneros, leur a encore souri. Sur un long ballon et un cafouillage au point de penalty, Omar Alderete a en effet été coupable d’une main peu claire. Penalty après VAR et transformation en puissance d’Alexander Sørloth (75e). Mais un fait anodin a changé la fin de partie. Au duel avec Djené Dakonam au milieu de terrain, Ángel Correa s’est ainsi rendu coupable d’une semelle dans les airs et a été expulsé dans la foulée. Joué de loin, le coup franc bleu a permis à Domingos Duarte de dévier le cuir de la tête vers Mauro Arambarri, dont la volée d’abord manquée puis poussée au fond a remis les siens en marche (88e). L’ancien Bordelais pas au bout de ses surprises, puisque pratiquement sur la remise en jeu et un tir lointain de Diego Rico, il a tendu sa jambon afin de prendre Jan Oblak à contre-pied (90e+2).

Cette défaite empêche l’Atlético de prendre la tête de la Liga, un point derrière le FC Barcelone – en attente de jouer son match contre Osasuna, reporté à la suite du décès tragique de son médecin Carles Miñarro – et deux devant le Real Madrid, qui reçoit le Rayo Vallecano ce dimanche après-midi (16h15).

