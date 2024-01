Nabil Fekir vers l’Arabie saoudite ?

Quand tout le monde veut fuir, Nabil Fekir.

Selon Fabrizio Romano, les dirigeants d’une équipe saoudienne (dont le nom n’a pas filtré) auraient pris contact avec ceux du Real Betis, au sujet d’un transfert de Nabil Fekir. Les discussions n’en sont qu’à leurs prémices, puisque le champion du monde 2018 doit évidemment avoir le dernier mot dans l’affaire, mais elles semblent bien exister. Ce samedi, Fekir s’est montré décisif sur la pelouse de Majorque, en étant le passeur décisif sur l’unique réalisation du match. Trop souvent blessé cette saison encore, il n’a disputé que 5 rencontres de Liga.

🇸🇦 Saudi Pro League officials have made contact with Real Betis over potential deal to sign Nabil Fekir in January.

Early stages but discussions taking place, also waiting to understand player’s favorite solution. pic.twitter.com/XQ776KAIC4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2024