Jota aurait fait capoter le transfert de Fekir en Arabie saoudite

Six ans après avoir loupé un transfert à Liverpool, bis repetita pour Nabil Fekir.

D’après le journaliste Santi Aouna, Al-Ittihad et le Real Betis avaient un accord pour le transfert de l’ancien Lyonnais. L’opération devait tourner autour de douze millions d’euros, hors bonus, mais un échange avec l’attaquant Jota devait aussi faire partie du deal. Le Portugais cherchait en effet une échappatoire depuis plusieurs semaines, lui qui est en froid avec le club de Djeddah depuis le début de la saison et sa non-inscription sur la liste des joueurs pouvant évoluer en Saudi Pro League.

🚨EXCL: 🟡⚫️🇫🇷 #SPL |

🔐 Yesterday, Al-Ittihad and Betis reached an agreement for Nabil Fekir who accepted to join Saudi❗️

✅️ Ittihad won the race in front of Al-Hilal and Al-Nassr

⚠️ But to conclude the deal, Jota had to leave. The 🇵🇹 was 🆗️ to leave but some details… pic.twitter.com/lGXH2FhyZb

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 31, 2024