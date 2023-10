Acheté 30 millions cet été, un joueur d’Al-Ittihad déjà sur le départ ?

La fameuse paire de pompes de trop.

Au milieu des 46 millions dépensés pour s’attacher les services de Fabinho, du chèque de 22 millions pour l’ancien joueur du Real Betis Luiz Felipe, ou encore des contrats en or offerts à Karim Benzema et N’Golo Kanté, le club Al-Ittihad avait eu la bonne idée de s’offrir Jota, l’ancienne pépite du Celtic. Un choix malin vite devenu malheureux. Si bien que la recrue portugaise pourrait déjà retrouver un club européen dès cet hiver.

Al-Ittihad winger Jota is keen to resolve his future asap and wants to play first team football. January move a possibility with Spurs monitoring situation of former Celtic winger as I reported last week #THFC 🇵🇹 https://t.co/gSAyTINKLF pic.twitter.com/2R8PzKB3ql

— Fraser Fletcher (@FrazFletcher) October 9, 2023