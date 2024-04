Benzema retrouve enfin le chemin des filets

Un éclair dans la nuit.

Muet depuis quatre mois, Karim Benzema a marqué ce lundi. En faisant trembler les filets dès la première minute de jeu, bien aidé par la relance catastrophique d’un défenseur d’Al-Wehda, le Ballon d’or 2022 a mis son équipe d’Al-Ittihad sur les bons rails pour se qualifier pour la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite (2-1).

Le 1er but de Karim Benzema en 2024pic.twitter.com/iSwhpkIrp8 — Benzelebronista (@Benzelebronista) April 8, 2024

Après plusieurs pépins physiques (blessures à la cuisse et au dos) et les problèmes avec ses dirigeants, « KB9 » met fin à une série de huit matchs sans marquer. S’il est très loin des 28 buts en 24 matchs de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur du championnat saoudien, qui a été expulsé et s’est fait éliminer avec Al-Nassr dans l’autre demi-finale par Al-Hilal (2-1), Karim Benzema peut espérer relancer sa saison et décrocher un premier trophée avec son club.

Et tout sera oublié ?

