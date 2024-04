Cristiano Ronaldo : un coup de sang et un coup de vieux

On n’avait pas besoin d’une confirmation mais, depuis son arrivée en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo rappelle que c’est bien facile de creuser dans le sable. Et on commence à se demander quand le Portugais de 39 ans touchera le fond. Un gros mois après sa célébration provocatrice face à Al Shabab – monsieur était vexé des chants pro-Messi -, CR7 a de nouveau pété son câble en demi-finale de Supercoupe d’Arabie saoudite, face à Al-Hilal, lundi. Alors que les siens se dirigeaient tout droit vers l’élimination (1-2 score final), le Portugais a sorti un combo rare : double coup de coude sur l’adversaire, carton rouge puis double menace physique sur l’arbitre. Pathétique.

Une bagarre niveau CE1

Face au Al-Hilal de Neymar (contractuellement parlant, en tout cas), large leader de Saudi Pro League avec 12 points d’avance sur Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a évacué sa frustration de la saison sans trophée qui s’annonce pour lui. S’il n’avait pas été hors jeu sur le but d’Otavio à 0-0, peut-être que la soirée aurait tourné autrement, cela dit. Toujours est-il que CR7 et les siens n’ont désormais plus aucune chance de remporter le moindre titre cette saison, ce qui a mis en rogne le quintuple Ballon d’or. On joue la 85e minute de jeu, Al-Nassr est mené 2-0, CR7 se précipite pour jouer une touche. Mais Ali Al-Bulaihi se dresse devant lui pour le gêner. Réaction du Portugais ? Double coup de coude.

Au-delà du fait que CR7 a l’air assez peu doué pour la bagarre, ce geste a surtout valu au catcheur un carton rouge indiscutable. Jusque-là, rien de bien extraordinaire : un joueur qui pète un plomb, aussi renommé soit-il, cela arrive. Ce qui est toutefois plus grave que l’agression initiale, c’est la réaction du Portugais ensuite, à deux doigts de boxer Mohammed Al-Huwaish, l’arbitre de la rencontre. Scandalisé par son expulsion, CR7 lève le poing vers l’homme en rouge, puis se ravise dans un enchaînement qui n’est pas sans rappeler le caca nerveux de Dylan à la récré de 15h30, après que Titouan lui a volé son pain au chocolat. Cristiano Ronaldo a-t-il, sérieusement, envisagé de frapper l’arbitre ? Ou plutôt de lui boxer le ballon dans le dos ? Dans les deux cas, le Portugais – qui l’a fait ironiquement ovationner à sa sortie – a clairement franchi la ligne.

Cristiano Ronaldo tried to punch the referee 😭😭 This guy has lost it pic.twitter.com/boZjZMeLl8 — LSPN FC (@LSPN_FC10) April 9, 2024

Pour autant, le Portugais ne risque pas si gros que cela. Dans son rapport d’après-match, Mohammed Al-Huwaish s’est contenté, selon les médias saoudiens, d’évoquer une « faute honteuse » du capitaine d’Al-Nassr. Ce qui, selon le règlement fédéral, est passible d’une suspension de deux matchs et de 5 000 euros d’amende. Pas de quoi effrayer Cristiano Ronaldo, donc. D’autant plus que le Portugais a été défendu par son coach – logique -, mais aussi par le technicien adverse, le Portugais Jorge Jesus : « Cristiano Ronaldo est un exemple et un modèle pour un grand nombre de joueurs dans le monde. Il n’a pas l’habitude de perdre dans sa carrière et il est naturel qu’il perde son sang froid lorsqu’il perd ». On avait compris que CR7 avait le droit de dire n’importe quoi, on sait maintenant qu’il peut aussi faire n’importe quoi.

Les 20 phrases que vous risquez d’entendre devant Real Madrid-Manchester City