Pays-Bas, l’empire sans milieu ?

Ce n’est pas leur faire injure, mais voir Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten et Joey Veerman comme probables titulaires des Pays-Bas pour commencer un Euro a de quoi surprendre, alors que les Oranje commencent leur Euro contre la Pologne, ce dimanche à 15 heures. Si le groupe composé par Ronald Koeman est séduisant, notamment sur le plan offensif, il semble en revanche un peu plus léger au milieu de terrain. Celui-ci, qui a été réduit à 25 éléments, a surtout dû faire face au forfait de joueurs majeurs, comme Frenkie de Jong ou Teun Koopmeiners. Deux individualités qui briguaient de façon quasi certaine une place de titulaire, à l’instar de Marten de Roon (42 capes), qui a dû quitter la sélection en début de préparation, lui aussi pour une blessure.

Beaucoup de complémentarité

Encore simple supporter des Oranje présent dans les travées il y a trois ans, Veerman est désormais l’un des meilleurs joueurs du championnat national, meilleur passeur d’Eredivisie avec 16 offrandes, et sa présence au sein du groupe néerlandais pour l’Euro ne faisait pas grand doute. Celle de son coéquipier Schouten peut-être un peu plus. « Je pense qu’il est de notoriété publique que j’aime jouer avec Jerdy », a déclaré le premier en conférence de presse vendredi. Nous avons fait une très bonne saison au PSV. Ce serait bien de pouvoir désormais le montrer au plus haut niveau. » Une ambition affichée de performer sur une plus grande scène, alors que le troisième larron, Reijnders, est amené à évoluer un peu plus haut dans le triangle du milieu du terrain.

En tout cas, les deux disciples de Peter Bosz vivent une véritable bromance. « Jerdy est plutôt garant de l’équilibre et je vais plus me projeter quand nous sommes en attaque. On développe de tels automatismes à l’entraînement, s’est emballé le natif de Volendam. Est-ce que je le rends meilleur ? J’espère que nous nous améliorerons mutuellement. » Des progrès nécessaires, alors qu’il faudra absolument combler le manque d’apport offensif créé par le forfait de Koopmeiners, qui pesait quinze buts avec l’Atalanta cette saison, alors que Veerman, Reijnders et Schouten n’en cumulent que quatorze sur l’exercice. Presque tous les trois de la même génération – Schouten est de 1997, les deux autres de 1998 –, ils ont au moins pour eux de ne plus être des perdreaux de l’année. Reijnders a pris de la bouteille du côté de l’AC Milan cette saison, tandis que ses deux compères ont été des pions essentiels de la saison historique du PSV au pays.

… mais très peu d’expérience

Reste que l’inexpérience des milieux néerlandais a de quoi inquiéter. Avec une moyenne de 25,8 sélections par joueur dans l’entrejeu, les Pays-Bas affichent la troisième marque de la poule, loin derrière la France qui remercie les 129 capes de Griezmann (42,2), en recul sur l’Autriche (29,1) et juste devant la Pologne (24,4). D’autant plus que les chiffres bataves sont gonflés par les 93 sélections de Georginio Wijnaldum, qui ne semble pas en course pour débuter dimanche. Le trio qui démarrera probablement face aux Polonais compte seulement 24 sélections au total et chacun de ses membres s’apprête à disputer sa première phase finale d’une grande compétition.

Des interrogations au milieu qui ne doivent cependant pas faire oublier la qualité du reste du groupe, après une préparation très réussie (deux victoires 4-0 contre le Canada et l’Islande). De Virgil van Dijk à Nathan Aké, en passant par Matthijs de Ligt ou encore Denzel Dumfries en défense, et de Memphis Depay à Cody Gakpo et Xavi Simons, le talent est présent un peu partout chez les Oranje. Mais peut-être un peu moins au milieu.

