Quatre joueurs quittent la sélection des Pays-Bas

La cruauté des listes provisoires, c’est de se prendre une clim quand tu n’es pas dans la définitive.

Quatre internationaux néerlandais l’ont vécu ce mercredi. Deux semaines après la liste provisoire de 30 joueurs dévoilée par Ronald Koeman, le sélectionneur des Oranje a dû la réduire au nombre de 26. Blessé musculairement à la cuisse, Marten de Roon est logiquement forfait. Le milieu de terrain de l’Atalanta l’avait annoncé en début de semaine sur les réseaux sociaux. Malgré sa très bonne saison au Borussia Dortmund, Ian Maatsen ne sera pas non plus du voyage en Allemagne. L’arrière gauche de 22 ans prêté par Chelsea avait été convoqué pour la première fois en septembre dernier. Avec quatre gardiens appelés, il fallait en laisser un sur le côté, et c’est celui du Sparta Rotterdam, Nick Olij, qui est resté à quai. Aucun des frères jumeaux Timber n’ira à l’Euro. Si Jurriën n’était pas dans la présélection, Quinten y figurait bien jusqu’à mardi. Le milieu de 22 ans est le dernier joueur dont Ronald Koeman se sépare pour aller affronter la France, la Pologne et l’Autriche en phase de groupes.

Allez, un Euro devant la télé, c’est sympa aussi.

