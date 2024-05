La Pologne dévoile une liste élargie à 29 joueurs pour l'Euro 2024

Au tour des -ski et -wicz.

Au tour de la Pologne de dévoiler sa liste pour l’Euro. Après la France, l’Autriche et les Pays-Bas, la quatrième et dernière équipe du groupe D s’avance avec une liste de 29 éléments convoqués pour le rassemblement qui débutera le 2 juin prochain à Varsovie, avant de s’envoler en direction de l’Allemagne. D’ici là, le sélectionneur Michał Probierz devra réduire son groupe à 26 bonshommes (au maximum) avant le début du tournoi.

POLAND EURO 2024 CALL-UPS 🇵🇱

Michał Probierz has announced the list of players called up for the UEFA EURO 2024 tournament.

Poland will play against Netherlands, Austria and France in Group D.

Team training camp begins June 2 in Warsaw. 🫡#EURO2024 pic.twitter.com/HQVfqjuwbc

