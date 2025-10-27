Un Polonais passé par la Ligue 1 annonce sa retraite

Une carrière avec autant de rebondissements que son nom.

À 35 ans, le milieu polonais Grzegorz Krychowiak a annoncé ce lundi sur Instagram sa retraite sportive, 16 ans après ses débuts professionnels. « C’est l’heure des nouveaux défis. Le football m’a façonné non seulement en tant que joueur, mais en tant que personne avant tout. Je suis un footballeur accompli, je n’ai aucun regret et je ne changerais rien…», a affirmé Krychowiak.

Libre de tout contrat depuis son départ du club chypriote d’Anórthosis Famagouste cet été, le joueur formé à Bordeaux avait annoncé sa retraite internationale il y a deux ans, après 100 sélections avec les Biało-czerwoni.

Douze clubs en seize ans

Adepte de la Ligue 1 avec des passages à Bordeaux, mais aussi au Stade de Reims, à Nantes et au Paris Saint-Germain, Krychowiak a également connu après son passage au Séville FC l’Angleterre à West Bromwich Albion et la Russie au Lokomotiv Moscou et au FK Krasnodar. Avant de rejoindre l’AEK puis les clubs d’Al Shabab FC et Abha Club en Arabie saoudite entre 2022 et 2024.

Et dire qu’il aurait pu revenir à Bordeaux pour un dernier tour de roue…

