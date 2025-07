Łukasz Piszczek devient entraîneur en D4 polonaise

Sacrée histoire d’amour.

Longtemps membre de la famille polonaise du Borussia Dortmund, entre 2010 et 2021, Łukasz Piszczek a trouvé son plan de retraite à l’Est du continent. Le joueur qui s’est fait plaisir en jouant dans son club formateur de 2021 à 2024 a raccroché les crampons depuis. Ni une ni deux, le voilà parachuté en tant qu’entraîneur principal du LKS Goczałkowice-Zdrój, où il avait fait ses dents de 1992 à 2001.

« Une vision claire du développement du club »

« Des personnes passionnées, expérimentées et ayant une vision claire du développement du club. Que leur engagement et leurs connaissances se traduisent par des succès sur le terrain et en dehors », s’est satisfait le club sur Instagram. Le début d’une carrière d’entraîneur pour l’ancien latéral droit de Dortmund qui la mènera peut-être sur un banc plus huppé un jour. Comme en sélection, où un certain Robert pourrait l’apprécier sans vouloir à tout prix le virer.

Ramenez lui Jakub Błaszczykowski dans le staff.

