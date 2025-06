Les menaces de Lewandowski ont eu raison du sélectionneur polonais

Désaprobierz.

Alors que le torchon brûlait entre Michał Probierz et Robert Lewandowski, le second a finalement eu raison du premier. Le coach avait décidé dimanche de lui retirer le brassard, poussant l’attaquant du Barça à claquer la porte. « Je ne jouerai plus en sélection tant que Probierz sera en poste », avait lancé le 9 sur X.

Et ce jeudi, patatras. L’entraîneur de 52 ans a démissionné, comme indiqué sur le site de la sélection, deux jours après une défaite 2-1 contre la Finlande en éliminatoires du Mondial 2026. Ce revers laisse les Polonais à la troisième place du groupe G.

Une décision étrange alors que le groupe semblait valider les choix de son coach

Lewandowski, malgré ses 36 ans, reste un joueur qui compte pour cette sélection avec ses 158 capes et 85 buts avec les Aigles. Pourtant, son statut semblait vaciller alors que ses coéquipiers auraient grandement salué le choix de Probierz de l’écarter du port du brassard, selon les médias polonais. De quoi questionner sur l’ambiance générale au sein des Biało-czerwoni.

L’ancien milieu de terrain devenu entraîneur avait pris la tête de son pays en 2023 et aura tenu 21 matchs à la tête des Blanc et Rouge, pour 10 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Son Euro 2024 s’était déjà arrêté dès les phases de poules. Dans un message d’adieu publié sur les réseaux, il a parlé d’un « choix difficile mais nécessaire pour le bien de la sélection ».

Un mea-culpa bien étrange.

