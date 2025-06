En guerre contre Robert Lewandowski, le sélectionneur polonais est soutenu par ses joueurs

À 36 ans, on peut nager sans brassard.

Robert Lewandowski a prévenu : tant que Michał Probierz restera sur le banc, il ne mettra plus un pied en sélection. En cause ? Des désaccords avec son sélectionneur, une « perte de confiance » de ce dernier envers lui, et une fracture désormais irréparable.

Tout a commencé en mars dernier, selon la presse polonaise, quand « Lewy » a décidé de se préserver contre Malte en vue d’un match crucial avec le Barça trois jours plus tard. Mais le timing et surtout l’attitude passent mal : entré en fin de match, le numéro neuf pousse une gueulante dans le vestiaire, reprochant à ses coéquipiers (et au coach) leur piètre prestation. Un ton jugé condescendant par certains joueurs.

Les joueurs applaudissent le retrait de capitanat de Lewandowski

Dernier épisode en date : la star du pays (85 buts en 158 sélections) décline la sélection pour les matchs décisifs de la semaine, invoquant la fatigue. Probierz réagit avec fermeté, retire le brassard à son capitaine, le confie à Piotr Zieliński, et l’annonce à son groupe avant le match. Dans la salle ? Applaudissements nourris des autres joueurs – du moins si l’on en croit les médias locaux –, presque unanimes devant la décision prise par leur coach.

Le divorce est consommé, et Lewandowski passe du fer de lance au vilain petit canard de cette équipe.

